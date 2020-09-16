Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Рост количества заболевающих коронавирусом будет продолжаться, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
По его мнению, «если 5−6 млн доз вакцины в месяц будем выпускать, то за 10−12 месяцев сможем проиммунизировать достаточное количество человек». Ранее Гинцбург прогнозировал, что такого уровня выпуска вакцин можно будет достичь к концу 2020 года. Он также добавил, что вторая прививка от Covid-19 улучшает иммунную защиту организма от вируса в шесть раз и более.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во 15 сентября заявил, что массовая вакцинация населения РФ, а не только групп риска и волонтеров для проведения исследований, планируется после наработки достаточного количества доз препарата. Ориентировочно это конец ноября — декабрь.