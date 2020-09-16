Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19

Лидия Мартынова

Рост количества заболевающих коронавирусом будет продолжаться, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна вируса», — сказал Гинцбург в эфире Первого канала.

По его мнению, «если 5−6 млн доз вакцины в месяц будем выпускать, то за 10−12 месяцев сможем проиммунизировать достаточное количество человек». Ранее Гинцбург прогнозировал, что такого уровня выпуска вакцин можно будет достичь к концу 2020 года. Он также добавил, что вторая прививка от Covid-19 улучшает иммунную защиту организма от вируса в шесть раз и более.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во 15 сентября заявил, что массовая вакцинация населения РФ, а не только групп риска и волонтеров для проведения исследований, планируется после наработки достаточного количества доз препарата. Ориентировочно это конец ноября — декабрь.