Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19

Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19

Рост количества заболевающих коронавирусом будет продолжаться, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна вируса», — сказал Гинцбург в эфире Первого канала.

По его мнению, «если 5−6 млн доз вакцины в месяц будем выпускать, то за 10−12 месяцев сможем проиммунизировать достаточное количество человек». Ранее Гинцбург прогнозировал, что такого уровня выпуска вакцин можно будет достичь к концу 2020 года. Он также добавил, что вторая прививка от Covid-19 улучшает иммунную защиту организма от вируса в шесть раз и более.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во 15 сентября заявил, что массовая вакцинация населения РФ, а не только групп риска и волонтеров для проведения исследований, планируется после наработки достаточного количества доз препарата. Ориентировочно это конец ноября — декабрь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых
Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19
Вакцинация добровольцев от коронавируса начнется в Москве 5 сентября
Эпидемиолог обозначил сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса