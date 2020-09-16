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Хоакину Фениксу предложили $50 миллионов за съемки во второй части «Джокера»

Хоакину Фениксу предложили $50 миллионов за съемки во второй части «Джокера»
Хоакин Феникс ведет переговоры об участии в съемках второй части «Джокера». Сумма контракта может составить $50 миллионов. Об этом сообщает таблоид The Mirror со ссылкой на источник в киноиндустрии.

«Хоакин считал, что «Джокер» должен оставаться одночастной картиной. Но теперь он изменил свое мнение. Он сказал, что хотел бы сыграть этого персонажа еще раз, несмотря на некоторые разногласия, возникшие после премьеры в прошлом году», — цитирует спикера издание.

Контракт еще не подписан, сообщает The Mirror, однако работа над картиной уже началась: «Окончательного решения пока нет, но сценарий пишется, и Хоакин вовлечен в этот процесс».
Вторая часть может выйти в ближайшие четыре года с тем же основным составом: Хоакин Феникс в роли Джокера, режиссер Тодд Филлипс и продюсер Брэдли Купер.

Возможно, фильм будет готов к 2022−2024 году.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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