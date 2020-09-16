Экс-главу легкоатлетической федерации России приговорили к сроку во Франции

Вадим Карасев

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к 3 годам заключения по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, бывшая IAAF), передает ТАСС.

"Суд признает Валентина Балахничева виновным в пассивной и активной коррупции и приговаривает его к трем годам тюрьмы", — говорится в решении суда.

Кроме того, 2 года за "пассивную коррупцию" получил бывший старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников, на 4 года (2 из них условно) осужден экс-глава IAAF Ламин Диак.

Балахничев прокомментировал приговор, раскритиковав французские методы судопроизводства.

Мне это напоминает инквизицию, когда суд выносит решение без присутствия подсудимого. При этом говорится о том, что я отказался от сотрудничества. Это нонсенс, потому что ко мне не обращалась французская прокуратура. Два года назад в Москве как свидетель я давал показания, отвечал на все их вопросы. Говорить о том, что я отказался от сотрудничества, — неправда, нет ни одного документа, в котором я бы официально отказался от него.

Он отметил, что при наличии серьезных доказательств французские власти должны были обратиться в Интерпол для его задержания, но не сделали этого. Балахничев назвал приговор "заказным вариантом" и пообещал его обжаловать.

Балахничев занимал пост главы ВФЛА с 1990 по 2015 год. В феврале 2015-го он покинул этот пост на фоне крупного допинг-скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала его пожизненно.