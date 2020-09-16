Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-главу легкоатлетической федерации России приговорили к сроку во Франции

Экс-главу легкоатлетической федерации России приговорили к сроку во Франции

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к 3 годам заключения по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, бывшая IAAF), передает ТАСС.

"Суд признает Валентина Балахничева виновным в пассивной и активной коррупции и приговаривает его к трем годам тюрьмы", — говорится в решении суда.

Кроме того, 2 года за "пассивную коррупцию" получил бывший старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников, на 4 года (2 из них условно) осужден экс-глава IAAF Ламин Диак.

Балахничев прокомментировал приговор, раскритиковав французские методы судопроизводства.

Мне это напоминает инквизицию, когда суд выносит решение без присутствия подсудимого. При этом говорится о том, что я отказался от сотрудничества. Это нонсенс, потому что ко мне не обращалась французская прокуратура. Два года назад в Москве как свидетель я давал показания, отвечал на все их вопросы. Говорить о том, что я отказался от сотрудничества, — неправда, нет ни одного документа, в котором я бы официально отказался от него.

Он отметил, что при наличии серьезных доказательств французские власти должны были обратиться в Интерпол для его задержания, но не сделали этого. Балахничев назвал приговор "заказным вариантом" и пообещал его обжаловать.

Балахничев занимал пост главы ВФЛА с 1990 по 2015 год. В феврале 2015-го он покинул этот пост на фоне крупного допинг-скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала его пожизненно.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Декупаж в интерьере кухни: секреты от экспертов
Декупаж в интерьере кухни: секреты от экспертов
7 законов и мантр успеха на каждый день
7 законов и мантр успеха на каждый день
В Кремле уточнили "просьбу" Лукашенко к Путину о передаче вооружения
В Кремле уточнили "просьбу" Лукашенко к Путину о передаче вооружения
Экс-главу легкоатлетической федерации России приговорили к сроку во Франции
Экс-главу легкоатлетической федерации России приговорили к сроку во
Итоги выборов в Татарстане: победа Минниханова, равнение на Туркмению
Итоги выборов в Татарстане: победа Минниханова, равнение на Туркмению
В Эстонии снова предложили ликвидировать русские школы и детские сады
В Эстонии снова предложили ликвидировать русские школы и детские сады
Метод оптической биопсии послужит для диагностики рака печени
Метод оптической биопсии послужит для диагностики рака печени
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Чувствительность животных к магнитному полю могла возникнуть благодаря симбиозу с бактериями
Чувствительность животных к магнитному полю могла возникнуть

Еще по теме

Балахничева лишили почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциации
Комиссия IAAF пожизненно дисквалифицировала Балахничева
Вопрос лишения Балахничева звания почетного члена совета ЕАА рассмотрят в субботу
Бубку заподозрили в коррупции