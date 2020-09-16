Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков

Влада Некрасова

18 сентября состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Снизит ли регулятор ключевую ставку, или сохранит ее на уровне 4,25%, и как отреагирует на это рынок, в интервью ИА Newstes рассуждает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова кандидат экономических наук Аяз Аладдин оглы Алиев.

— Каковы аргументы в пользу дальнейшего снижения ставки?

— Сложившаяся ситуация в экономике ставит ЦБ в положение, при котором надо и экономическую активность поддержать, и инфляцией управлять. Это разнонаправленные процессы в части управления через ключевую ставку. Сейчас инфляция несколько ниже целевых значений ЦБ и, опустив ключевую ставку, можно попытаться поднять цены, стимулировать потребительский спрос. В связи с этим, возможно регулятор отпустит ставку до 4%.

— Как это может сказаться на населении?

— При снижении ставки вклады населения теряют ценность. Они и так особо дохода не приносили. А сейчас реальная доходность уйдёт в отрицательную зону.

— На курс национальной валюты снижение ставки повлияет положительно?

— В условиях, когда рубль слабеет, действия ЦБ по снижению ставки способны оказать поддержку рублю. При низкой ставке банки скупают иностранную валюту за рубли, на рынке появляется много рублей, что приводит к снижению курса валюты. Но не считаю, что снижение до 4% сильно скорректирует рубль. Рубль сейчас под давлением иных факторов. К тому же слабый рубль нужен для покрытия дефицита бюджета.

— Ожидать ли массового снятия вкладов из банков?

— Если поделить население на активно управляющих своими финансами и пассивно управляющих, то активно управляющие уже давно вывели ресурсы из банков. Часть ушла на финансовый рынок, часть вложилась в недвижимость. А те, кто пассивно управляет, продолжают держать деньги в банке и скорее всего продолжат это делать.

— Почему?

— Вывод денег из банков и дальнейшее инвестиции сопряжены с рисками. Не каждый готов их принять. Сказывается и невысокий уровень финансовой грамотности. Более сложные инструменты финансового рынка такие как акции, облигации, валюта требуют знаний и специальных навыков. Поэтому пассивно управляющие граждане предпочитают потерять, условно говоря, один-два процента сбережений, лишь бы не связываться с иными более доходными, но более рискованными инструментами.