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Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков

Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков

18 сентября состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Снизит ли регулятор ключевую ставку, или сохранит ее на уровне 4,25%, и как отреагирует на это рынок, в интервью ИА Newstes рассуждает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова кандидат экономических наук Аяз Аладдин оглы Алиев.

— Каковы аргументы в пользу дальнейшего снижения ставки?

— Сложившаяся ситуация в экономике ставит ЦБ в положение, при котором надо и экономическую активность поддержать, и инфляцией управлять. Это разнонаправленные процессы в части управления через ключевую ставку. Сейчас инфляция несколько ниже целевых значений ЦБ и, опустив ключевую ставку, можно попытаться поднять цены, стимулировать потребительский спрос. В связи с этим, возможно регулятор отпустит ставку до 4%.

— Как это может сказаться на населении?

— При снижении ставки вклады населения теряют ценность. Они и так особо дохода не приносили. А сейчас реальная доходность уйдёт в отрицательную зону.

— На курс национальной валюты снижение ставки повлияет положительно?

— В условиях, когда рубль слабеет, действия ЦБ по снижению ставки способны оказать поддержку рублю. При низкой ставке банки скупают иностранную валюту за рубли, на рынке появляется много рублей, что приводит к снижению курса валюты. Но не считаю, что снижение до 4% сильно скорректирует рубль. Рубль сейчас под давлением иных факторов. К тому же слабый рубль нужен для покрытия дефицита бюджета.

— Ожидать ли массового снятия вкладов из банков?

— Если поделить население на активно управляющих своими финансами и пассивно управляющих, то активно управляющие уже давно вывели ресурсы из банков. Часть ушла на финансовый рынок, часть вложилась в недвижимость. А те, кто пассивно управляет, продолжают держать деньги в банке и скорее всего продолжат это делать.

— Почему?

— Вывод денег из банков и дальнейшее инвестиции сопряжены с рисками. Не каждый готов их принять. Сказывается и невысокий уровень финансовой грамотности. Более сложные инструменты финансового рынка такие как акции, облигации, валюта требуют знаний и специальных навыков. Поэтому пассивно управляющие граждане предпочитают потерять, условно говоря, один-два процента сбережений, лишь бы не связываться с иными более доходными, но более рискованными инструментами.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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