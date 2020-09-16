Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Он отметил, что все действующие главы регионов также уверенно победили в первом туре и получили большую поддержку населения, что во многом является результатом работы федерального центра над качеством управленческих кадров в субъектах РФ.
"Устойчивая тенденция на протяжении последних семи лет показывает, что главное для граждан – это практическая работа и достижения руководства региона, на это избиратель обращает внимание в первую очередь. Кремль пересмотрел подход к формированию корпуса кандидатов на губернаторские должности, повысив требования, и текущие результаты выборов и показатели доверия к институту губернаторов показывают, что это подход правильный и поддержан населением", – подчеркнул Костин.