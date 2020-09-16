Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

Анастасия Иванова

"Единая Россия" нарастила результаты выше стартового рейтинга на всех выборах в законодательные собрания регионов, прошедших в минувшие выходные, и совершенно точно не упустит свое преимущество и получит большинство на думских выборах в 2021 году, заявил в ходе круглого стола председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Он отметил, что все действующие главы регионов также уверенно победили в первом туре и получили большую поддержку населения, что во многом является результатом работы федерального центра над качеством управленческих кадров в субъектах РФ.

"Устойчивая тенденция на протяжении последних семи лет показывает, что главное для граждан – это практическая работа и достижения руководства региона, на это избиратель обращает внимание в первую очередь. Кремль пересмотрел подход к формированию корпуса кандидатов на губернаторские должности, повысив требования, и текущие результаты выборов и показатели доверия к институту губернаторов показывают, что это подход правильный и поддержан населением", – подчеркнул Костин.