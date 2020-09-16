Эксперты подвели итоги приема в колледжи страны

Лидия Мартынова

14 сентября в РИА «Новости» состоялся мультимедийный круглый стол на тему «Итоги приема в колледжи России – 2020», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Одной из важных тем для обсуждения стало увеличение числа студентов в организациях СПО. Так, в 2017 году число поступающих достигло 963 тысяч человек, в 2018-м – 990 тысяч, в 2019-м – более миллиона. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян.

Она уточнила, что в настоящее время число организаций, реализующих программы СПО, составляет более 3,5 тысяч, в них обучается более 3,1 млн человек.

Один из актуальных трендов современной системы СПО – поддержка предприятий и, как следствие, эксперты отмечают повышение общего уровня подготовки.

Татевик Карабекян отметила, что, по данным мониторинга Минпросвещения России, в ряде регионов средний балл аттестата у поступающих в колледжи превысил четыре балла. В частности, такие показатели фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Самарской, Новосибирской и Тюменской областях.

Заместитель директора Департамента напомнила также, что в ряде организаций СПО в этом году приёмная кампания прошла в дистанционном формате.

«Мы слышим в большинстве своём позитивные отзывы, понимаем, что, скорее всего, эта возможность сохранится и дальше, потому что многим абитуриентам действительно удобно использовать электронный формат подачи заявлений», – резюмировала Татевик Карабекян.