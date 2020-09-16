Как начать косметический ремонт квартиры своими руками. Полезные рекомендации специалистов и дизайнеров

Влада Некрасова

Квартира после пяти — шести лет проживания, как правило, нуждается в косметическом ремонте. Требуется придать ей новый эстетический вид, заменить отделку, переклеить обои, преобразовать потолки, отреставрировать или заменить окна и двери, мебель и осуществить много других мелких преобразований.

Все работы по восстановлению обновленного облика жилья можно выполнить своими руками. Приступая к работам, надо основательно подготовиться и следовать простым, но полезным рекомендациям опытных мастеров и дизайнеров интерьера.

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Рекомендации по планированию косметического ремонта

Перед началом ремонта устанавливают, какой объемом работ необходимо выполнить, намечают общий стиль и дизайн интерьера. Для правильного расчета количества материалов и потребности в мебели чертят финальный эскиз планировки. При определении общего объема ремонта учитывают:

Возможность применить частичную замену элементов отделки, электроустановочных изделий, существующей сантехники и других вполне пригодных видов интерьера.На плане размечают расположение мебели с учетом создания максимального удобства для комфортного проживания.Расстановку и количество мебели учитывают по стандартным размерам: кухонные шкафы с глубиной 600 мм, а шкаф-купе шириной 700 мм. Мебель по индивидуальным заказам на 30% дороже.Закладывают демонтаж заменяемого оборудования, мебели, стен и перегородок, согласно новой планировке.





Важно! Для обустройства кухни в небольшом помещении предусматривают использование всех свободных пространств, включая подоконники, высокие под потолок открытые и закрытые полки, угловые с поворотными устройствами шкафы.

Косметический ремонт, выполненный своими руками, создает для хозяина большие хлопоты, но позволяет выполнить все работы максимально внимательно, экономично и с душой. Рекомендации опытных мастеров и дизайнеров помогут уверенно начать непростые работы и не допускать очевидных ошибок.