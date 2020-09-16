«Канализация важнее Валентины Легкоступовой», — в Крыму раскритиковали идею памятника певице

Алексей Вольцев

Жители Феодосии, любимого города певицы Валентины Легкоступовой, активно обсуждают в сети возможность установления памятника умершей певице и высказывают свои мнения.

«Валентина, конечно, талантливый человек, но в первую очередь нужно подумать о том, как привести в порядок дороги и сделать так, чтоб в море не выливалась канализация»,

— заявил один из граждан города.

Как оказалось, ранее о памятнике стало известно в других регионах, поэтому у СМИ появилась необходимость проверить достоверность данной концепции непосредственно в администрации Феодосии и задать ее сотрудникам пару вопросов относительно проекта. РИА Новости связались с пресс-службой феодосийской мэрии и выяснили, как на самом деле обстоят дела.

«Данный вопрос не рассматривался. Обращения с такой инициативой не поступали ни от жителей, ни от каких-либо общественных организаций»,

— отвечает пресс-служба.

Теперь, к сожалению, вопрос об установлении монумента официально закрыт, хотя, узнав об этой общественной программе, многие феодосийцы воодушевились и начали предлагать свои идеи для будущего памятника. Кажется, участвовать в несуществующем проекте собирался почти весь город. Жаль, что этой идее так и не суждено сбыться.

«А было бы хорошо, если бы сделали памятник, может быть теперь, когда выяснили, что на этот проект никто не подавал, они задумаются и примут его?»

— рассуждает житель Феодосии.Подпишись на нас в Яндекс Новости