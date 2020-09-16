Карди Би и Offset объявили о разводе

Лидия Мартынова

Сенсационную новость сообщили западные таблоиды, после трёх лет семейной жизни разводятся Карди Би и рэпер Оффсет, причем инициатором развода выступила сама Карди. Причины расставания не раскрываются, но по слухам, рэперша в очередной раз уличила супруга в неверности. По информации инсайдеров слушания о разводе назначены на четвертое ноября и состоятся округе Фултон, штата Джорджия.

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