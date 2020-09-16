Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Карди Би и Offset объявили о разводе

Карди Би и Offset объявили о разводе

Сенсационную новость сообщили западные таблоиды, после трёх лет семейной жизни разводятся Карди Би и рэпер Оффсет, причем инициатором развода выступила сама Карди. Причины расставания не раскрываются, но по слухам, рэперша в очередной раз уличила супруга в неверности. По информации инсайдеров слушания о разводе назначены на четвертое ноября и состоятся округе Фултон, штата Джорджия. 



Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках
ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках
С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации Apple?
С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду

Топ на сегодня

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

Оффсет просит Карди Би принять его обратно
Мужа Карди Би рэпера Offset’a арестовали
Карди Би подтвердила развод с отцом своего ребенка
Драка Карди Би и Никки Минаж: кто виноват?