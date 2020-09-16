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Кашин рассказал о приоритетных законопроектах осенней сессии

Кашин рассказал о приоритетных законопроектах осенней сессии

Поправки в закон о зерне, над которыми сейчас работают в Комитете Госдумы по аграрным вопросам, будут внесены в нижнюю палату парламента уже в сентябре. Об этом сообщил в среду глава комитета Владимир Кашин.

«Сегодня крайне важен закон о зерне», — заявил депутат. По его словам, поправки в документ касаются установления госгонтроля за качеством и безопасностью производимого в стране зерна.

На безопасность сельхозпродукции нацелены и подготавливаемые законопроекты о карантине растений и безопасном обращении с пестицидами. «Большое внимание будем уделять также и поддержке отечественного сельхозроизводителя», — сказал Кашин, добавив, что к внесению в Госдуму готов законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые устанавливают пороговое значение по размеру доходов, при котором возможно освобождение крестьянских хозяйств от НДС.

Владимир Кашин также отметил, что сейчас в комитете находятся несколько документов, подготовленных ко второму чтению. Речь идет о законопоекте об обработке сельхозпродукции ионизирующим излучением, законопроекте о пчеловодстве и поправках в закон о любительской рыбалке. «Их скорейшее принятие будет способствовать развитию отдельных отраслей агросектора», — считает глава думского комитета.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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