Керамическая лабораторная посуда, ее свойства и преимущества

Роман Иванов

Посуда из керамики широко используется во всех бытовых и производственных сферах. Такие изделия ценят, в первую очередь, за функциональность, практичность и эстетичный вид.

Компания ОЯК (ООО «Торговый дом Оятская керамика») предлагает своим клиентам широкий выбор посуды из керамики любого назначения, от бытового, до посуды, используемой в научной и производственной сфере. Компания осуществляет свою торговую деятельность уже более пяти лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного поставщика керамической посуды на любые нужды.

Долговечность и универсальность керамической посуды

В любом химическом, пищевом или фармацевтическом производстве используется огромное количество посуды для различных целей. Многие скажут, что наиболее рационально использовать посуду из металла, но из-за особенных свойств и последующих реакций взаимодействия, металл довольно часто применять нельзя.

Посуда из керамики отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, что в свою очередь препятствует разрушению. Все благодаря тому, что керамические изделия лабораторного назначения покрывают дополнительным защитным слоем, который предотвращает попадание вредных веществ (например, химикатов, кислот, щелочей и солей) на их поверхность.

Стоит отметить, что керамическая лабораторная посуда не покрывается лаком, и на это есть несколько важных причин. Во-первых, лам может вступить в химическую реакцию с веществом, налитым в емкость. Во-вторых – это многоразовая посуда, для дезинфекции которой используют жарочные шкафы, а керамика, как известно, устойчива к высокой температуре, в отличие от лака.

К лабораторной керамике относится не только посуда, в классическом её понимании. Это различные предметы, необходимые для проведения опытов или лабораторных испытаний, такие как керамические пробирки, держатели для термообработки, подставки, лотки, поддоны, ступки, керамические крышки и кюветы, лабораторные тигли, в том числе тигли для термогравиметрического анализа и металлургические тигли.

Больше информации о керамической посуде для лабораторных и бытовых нужд, а также весь ассортимент производимой продукции вы сможете найти на страницах официального сайта ООО «Торговый дом Оятская керамика» по ссылке https://okeramika.ru/catalog/.