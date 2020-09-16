"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"

Вадим Карасев

В солнечном Сочи продолжается ежегодный фестиваль "Кинотавр", на который продолжают активно прибывать звезды российского кино. Сегодня в рамках смотра состоялась премьера новой картины Семена Серзина под названием "Человек из Подольска".

По красной ковровой дорожке вместе с режиссером в этот день прошлась его новоиспеченная супруга Таисия Вилкова, а также Виктория Исакова, которая сыграла одну из главных ролей в новой картине. Оценить ленту также пришли Марина Александрова, Софья Капкова, Александр Роднянский, Владимир Вдовиченков, Дарья Повереннова, Борис Хлебников, Светлана Устинова и другие знаменитости.





1/20 Марина Александрова2/20 Виктория Исакова3/20 Софья Капкова и Александр Роднянский4/20 Владимир Яглыч5/20 Алена Свиридова6/20 Сабина Ахмедова7/20 Владимир Вдовиченков8/20 Светлана Устинова9/20 Янина Студилина10/20 Таисия Вилкова и Семен Серзин11/20 Анна Банщикова12/20 Илья Бачурин13/20 Оксана Михеева14/20 Дарья Повереннова15/20 Евгения Милова16/20 Анастасия Уколова17/20 Дарья Златопольская18/20 Анна Чурина19/20 Катерина Шпица20/20 Борис ХлебниковПосмотреть все

Новая картина Семена Серзина, ранее известного зрителям по работе над фильмом "Лето", рассказывает историю простого парня из Подольска. В какой-то момент главный герой попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится терпеть разного рода унижения в свой адрес. При этом представители закона неожиданно раскрываются перед ним как требовательные интеллектуалы.





Марина Александрова





Виктория Исакова





Светлана Устинова





Сабина Ахмедова





Катерина Шпица





Дарья Повереннова