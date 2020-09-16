"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"
В солнечном Сочи продолжается ежегодный фестиваль "Кинотавр", на который продолжают активно прибывать звезды российского кино. Сегодня в рамках смотра состоялась премьера новой картины Семена Серзина под названием "Человек из Подольска".
По красной ковровой дорожке вместе с режиссером в этот день прошлась его новоиспеченная супруга Таисия Вилкова, а также Виктория Исакова, которая сыграла одну из главных ролей в новой картине. Оценить ленту также пришли Марина Александрова, Софья Капкова, Александр Роднянский, Владимир Вдовиченков, Дарья Повереннова, Борис Хлебников, Светлана Устинова и другие знаменитости.
Новая картина Семена Серзина, ранее известного зрителям по работе над фильмом "Лето", рассказывает историю простого парня из Подольска. В какой-то момент главный герой попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится терпеть разного рода унижения в свой адрес. При этом представители закона неожиданно раскрываются перед ним как требовательные интеллектуалы.