Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"

"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"

"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"

В солнечном Сочи продолжается ежегодный фестиваль "Кинотавр", на который продолжают активно прибывать звезды российского кино. Сегодня в рамках смотра состоялась премьера новой картины Семена Серзина под названием "Человек из Подольска".

По красной ковровой дорожке вместе с режиссером в этот день прошлась его новоиспеченная супруга Таисия Вилкова, а также Виктория Исакова, которая сыграла одну из главных ролей в новой картине. Оценить ленту также пришли Марина Александрова, Софья Капкова, Александр Роднянский, Владимир Вдовиченков, Дарья Повереннова, Борис Хлебников, Светлана Устинова и другие знаменитости.


1/20 Марина Александрова
2/20 Виктория Исакова
3/20 Софья Капкова и Александр Роднянский
4/20 Владимир Яглыч
5/20 Алена Свиридова
6/20 Сабина Ахмедова
7/20 Владимир Вдовиченков
8/20 Светлана Устинова
9/20 Янина Студилина
10/20 Таисия Вилкова и Семен Серзин
11/20 Анна Банщикова
12/20 Илья Бачурин
13/20 Оксана Михеева
14/20 Дарья Повереннова
15/20 Евгения Милова
16/20 Анастасия Уколова
17/20 Дарья Златопольская
18/20 Анна Чурина
19/20 Катерина Шпица
20/20 Борис Хлебников



















Посмотреть все

Новая картина Семена Серзина, ранее известного зрителям по работе над фильмом "Лето", рассказывает историю простого парня из Подольска. В какой-то момент главный герой попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится терпеть разного рода унижения в свой адрес. При этом представители закона неожиданно раскрываются перед ним как требовательные интеллектуалы.


Марина Александрова


Виктория Исакова


Светлана Устинова


Сабина Ахмедова


Катерина Шпица


Дарья Повереннова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Желудевые дятлы с интересом наблюдают за массовыми драками своих сородичей
Желудевые дятлы с интересом наблюдают за массовыми драками своих
Керамическая лабораторная посуда, ее свойства и преимущества
Керамическая лабораторная посуда, ее свойства и преимущества
"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"
"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Объявлены даты проведения Международного фестиваля идей и технологий Rukami
Объявлены даты проведения Международного фестиваля идей и технологий
В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей
В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»
В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк
Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles
Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles
Преимущества и применение металлической мебели
Преимущества и применение металлической мебели
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос
В Минфине рассказали, насколько подорожают сигареты
В Минфине рассказали, насколько подорожают сигареты
Декупаж в интерьере кухни: секреты от экспертов
Декупаж в интерьере кухни: секреты от экспертов

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Светлана Ходченкова, Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие на дне рождения Анны Чиповской
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"
Светлана Устинова, Равшана Куркова, Максим Виторган и другие на премьере "Паразитов" в Москве