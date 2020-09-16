"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"

Вадим Карасев

Сегодня в рамках конкурсной программы фестиваля отечественного кино "Кинотавр", который в эти дни проходит в Сочи, был представлен не только фильм Анастасии Пальчиковой "Маша", но и новая картина молодого режиссера Ивана И. Твердовского под названием "Конференция". Первыми оценить новую киноработу пришли Анна Чиповская, Сабина Ахмедова, Варвара Шмыкова, Алена Свиридова, Александр Горчилин, Катерина Шпица, Дарья Чаруша и многие другие.





1/12 Варвара Шмыкова2/12 Катерина Шпица3/12 Сабина Ахмедова4/12 Дарья Чаруша5/12 Ирина Гринева6/12 Янина Студилина7/12 Оксана Михеева8/12 Алена Свиридова9/12 Анна Чурина10/12 Юлия Ауг11/12 Иван И. Твердовский12/12 Анна СлюПосмотреть все

Новый фильм Твердовского рассказывает историю Натальи, которая стала свидетельницей теракта, произошедшего в Театральном центре на Дубровке в 2002 году, а после этого на целых 17 лет ушла жить в монастырь. Героиня приезжает с визитом в Москву на вечер памяти страшной трагедии, где начинает воспроизводить ее подробности и рассказывать о роковой ошибке, которая перевернула всю ее дальнейшую жизнь.

Главные роли в картине сыграли Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов, Ян Цапник, Александр Семчев.





Сабина АхмедоваАнна СлюАлександр Горчилин и Варвара ШмыковаКсения Зуева, Наталья Павленкова, Анна Чиповская и Катерина МихайловаЯнина СтудилинаКатерина ШпицаДарья Чаруша