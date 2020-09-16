Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китайские туристы могут вернуться в Россию только в 2022 г.

Китайские туристы могут вернуться в Россию только в 2022 г.

По оценкам российских и китайских туроператоров, въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году. Первыми взаимные поездки начнут осуществлять деловые туристы. Этот поток восстановится не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.

«Индикатором восстановления потока взаимных поездок между Россией и Китаем будет открытие в полном объеме консульств КНР в РФ. Как сообщают в регионах, консульства начали активно работать, но в Москве на сегодняшний день оформляются только семейные визы, визы для обучения и медицинские визы. В отдельных, но очень редких случаях выдаются деловые визы», – рассказал гендиректор компании China Travel Сергей Назаров в ходе организованного ассоциацией «Мир без границ» и журналом «Retail & Loyalty» круглого стола по вопросам взаимодействия российского ритейла и китайских туроператоров.

В China Travel не исключают, что ситуация может сдвинуться с «мертвой точки» после 7 октября, когда закончатся праздники в Китае. Но пока нет никакой информации о том, что существует политическое решение открыть границы. Поэтому эта дата носит гипотетический характер.

Эксперт считает, что первыми в Китай смогут поехать бизнесмены – КНР расширит круг лиц, которые смогут получать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов в Китай будет формироваться 1,5-2 месяца.

«Российские туристы и бизнесмены появятся в Китае раньше, чем туристы из Китая на нашей территории. По информации от наших коллег в Китае, ожидание выезда первых китайских туристов не предвидится раньше конца февраля 2021 г.», - сообщил Сергей Назаров.

После выезда первых туристов опять будет пробный период на протяжении 2-3 месяцев. «Думаю, что начала восстановления потока туристов можно ожидать не раньше мая», – считает эксперт.

Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туристической компании Юнитур Тревел, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным.

«Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по количеству пассажиров, которые могут вылетать за рубеж из каждой провинции страны. Пока эти ограничения действуют до августа 2021 г.», – сообщила она.

Г-жа Гао считает, что реальное восстановление туристических потоков между Россией и Китаем произойдет только в 2022 г.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

В Россию массово приезжают китайцы без виз
Генконсульства США возобновили проведение собеседований на выдачу виз в регионах РФ
Генконсульство Японии в Хабаровске будет оформлять визы по упрощенной схеме
Китай приоткрывается. Как изменится въездной туризм в Россию из КНР?