Китайские туристы могут вернуться в Россию только в 2022 г.

Алексей Вольцев

По оценкам российских и китайских туроператоров, въездной туризм из Китая в Россию может полноценно восстановиться только в 2022 году. Первыми взаимные поездки начнут осуществлять деловые туристы. Этот поток восстановится не раньше 2021 года, прогнозируют эксперты.

«Индикатором восстановления потока взаимных поездок между Россией и Китаем будет открытие в полном объеме консульств КНР в РФ. Как сообщают в регионах, консульства начали активно работать, но в Москве на сегодняшний день оформляются только семейные визы, визы для обучения и медицинские визы. В отдельных, но очень редких случаях выдаются деловые визы», – рассказал гендиректор компании China Travel Сергей Назаров в ходе организованного ассоциацией «Мир без границ» и журналом «Retail & Loyalty» круглого стола по вопросам взаимодействия российского ритейла и китайских туроператоров.

В China Travel не исключают, что ситуация может сдвинуться с «мертвой точки» после 7 октября, когда закончатся праздники в Китае. Но пока нет никакой информации о том, что существует политическое решение открыть границы. Поэтому эта дата носит гипотетический характер.

Эксперт считает, что первыми в Китай смогут поехать бизнесмены – КНР расширит круг лиц, которые смогут получать деловую визу. После этого послабления поток бизнес-туристов в Китай будет формироваться 1,5-2 месяца.

«Российские туристы и бизнесмены появятся в Китае раньше, чем туристы из Китая на нашей территории. По информации от наших коллег в Китае, ожидание выезда первых китайских туристов не предвидится раньше конца февраля 2021 г.», - сообщил Сергей Назаров.

После выезда первых туристов опять будет пробный период на протяжении 2-3 месяцев. «Думаю, что начала восстановления потока туристов можно ожидать не раньше мая», – считает эксперт.

Гао Цзинь Лан, руководитель департамента по работе в России и Европе китайской туристической компании Юнитур Тревел, считает даже этот прогноз слишком оптимистичным.

«Сейчас у всех авиакомпаний, летающих из Китая, есть ограничения по количеству пассажиров, которые могут вылетать за рубеж из каждой провинции страны. Пока эти ограничения действуют до августа 2021 г.», – сообщила она.

Г-жа Гао считает, что реальное восстановление туристических потоков между Россией и Китаем произойдет только в 2022 г.