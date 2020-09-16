"Красные" зоны: Премьер рассказал о договоренностях с местными властями

Анастасия Иванова

Регионы привлекут к принятию решения об установлении "красного" уровня эпидограничений, который введут в случае превышения более чем в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19.Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль."По результатам общения с руководителями городов в понедельник была наработана согласованная позиция правительства с руководителями органов местного самоуправления, а именно руководителями крупных областных центров. Прежде всего предлагаем, чтобы регионы также были привлечены к принятию решения об установлении высокого уровня ограничений - красной зоны. Например, если Государственная комиссия ТЭБ и ЧС планируют установить красную зону уровня ограничений в каком-то регионе, то будет обязательно привлекаться и региональная комиссия с совещательным правом голоса", - сказал Шмыгаль.Также он добавил, что вопрос установления в регионе "красного" уровня эпидопасности будут рассматривать в случае превышения более чем в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19.