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"Красные" зоны в Украине будут определять по-новому: принято важное решение

"Красные" зоны в Украине будут определять по-новому: принято важное решение

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Кабмине уточнили правила отнесения того или иного региона к зонам с широким распространением заболевания коронавирусной инфекцией.

Как отмечается на правительственном портале, «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регион будет считаться таковым, если присутствует хотя бы один из следующих признаков:


загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;
среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что решение об отнесении региона к «красной» зоне будут принимать с участием представителей местных властей — у региональной комиссии будет совещательное право голоса. Такой вопрос поставят на повестку, если средний уровень заболеваемости по стране в конкретном регионе будет превышен более, чем в пять раз.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что ограничения в «красной» зоне могут вводиться как одномоментно, так и поэтапно. «Красный» уровень эпидемиологический опасности устанавливается общим решением государственной и региональной комиссии ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд. Второе — превышение среднего по стране уровня заболеваемости СOVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более, чем в пять раз", — цитирует Степанова «Цензор.нет».

По словам министра, изменяются и правила работы школ и детсадов. Так, ограничения в «оранжевой» зоне будут вводиться в случае, если на самоизоляцию оправлено более 50% классов. А решение о запрете работы образовательных и дошкольных учреждений на территории с «красным» уровнем опасности принимается только общим решением государственной и региональной комиссий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Черновицкий горсовет через суд потребовал отмены установленной «красной» карантинной зоны — иск направлен в Киевский окружной административный суд. Ранее на такой же шаг пошли и местные власти в Ивано-Франковске.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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