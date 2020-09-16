Лучше сядь! Сколько Даня Милохин тратит в месяц

Влада Некрасова

Даня Милохин — один из самых популярных блогеров на TikTok. На его страницу уже подписаны почти 8 миллионов человек. А ведь он завел TikTok чуть больше года назад. В свои 19 лет Даня записал треки с популярными звездами: клип на трек «Хавчик» вместе с Тимати и Джиганом уже набрал 20 миллионов просмотров. А недавно парень записал коллаб с Николаем Басковым.

На днях Даня Милохин шокировал пользователей сети, рассказав о том, сколько он зарабатывает. Интервью вышло на YouTube-канале «Вписка», где популярные тиктокеры рассказывают о том, как они живут.

По словам Милохина, у него было непростое детство. В школьные годы иногда даже не хватало денег на еду. Однако все изменилось, когда он завел блог. Парень признался, что теперь тратит за 21 день примерно 1 400 000 рублей.

«На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста»,

— сказал он.

Даня объяснил такие траты тем, что рос в бедности. Также он добавил, что покупает вещи, потому что ему кажется, что нечего надеть. Милохин продемонстрировал толстовку за 74 тысячи рублей, которая ему «просто очень понравилась«.

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