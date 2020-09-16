Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария

Алексей Вольцев

Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей "Оскара" за фильм "Джуди" Диобло Коди и выступит его режиссером, сообщается на сайте певицы.

"Universal Pictures объявила, что студия работает над новым проектом, у которого пока нет названия, в его основе история одной из самых влиятельных мировых икон — Мадонны", — указывается в пресс-релизе.

Певица также будет продюсером проекта вместе с Эми Паскаль ("Маленькие женщины", "Веном", "Большая игра").

"Я хочу показать тот невероятный путь, который я прошла как творец, музыкант и танцовщица, пытаясь найти свою дорогу в жизни. Главным в этом фильме будет музыка. Она давала мне силы идти вперед, а искусство заставляло меня жить. Есть много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кому как не мне поведать их миру", — заявила певица.

"Для меня это будет одно удовольствие. Я знаю Мадонну со времен работы над фильмом "Их собственная лига" (1992), и мне кажется, ничего не может быть прекраснее сотрудничества с ней, Диабло и моими коллегами с Universal с целью рассказать историю ее жизни", — отметила Эми Паскаль.

Мадонна не в первый раз занимает режиссерское кресло. В 2008 году она сняла фильм "Грязь и мудрость", а в 2011 году — мелодраму "МЫ. Верим в любовь" о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.