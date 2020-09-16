Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария

Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей "Оскара" за фильм "Джуди" Диобло Коди и выступит его режиссером, сообщается на сайте певицы.

"Universal Pictures объявила, что студия работает над новым проектом, у которого пока нет названия, в его основе история одной из самых влиятельных мировых икон — Мадонны", — указывается в пресс-релизе.

Певица также будет продюсером проекта вместе с Эми Паскаль ("Маленькие женщины", "Веном", "Большая игра").

"Я хочу показать тот невероятный путь, который я прошла как творец, музыкант и танцовщица, пытаясь найти свою дорогу в жизни. Главным в этом фильме будет музыка. Она давала мне силы идти вперед, а искусство заставляло меня жить. Есть много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кому как не мне поведать их миру", — заявила певица.

"Для меня это будет одно удовольствие. Я знаю Мадонну со времен работы над фильмом "Их собственная лига" (1992), и мне кажется, ничего не может быть прекраснее сотрудничества с ней, Диабло и моими коллегами с Universal с целью рассказать историю ее жизни", — отметила Эми Паскаль.


Мадонна не в первый раз занимает режиссерское кресло. В 2008 году она сняла фильм "Грязь и мудрость", а в 2011 году — мелодраму "МЫ. Верим в любовь" о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках программы «Моя Россия»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

На видео попал тверк Мадонны в салоне автомобиля
Мадонна потеряла дар речи от встречи с Обамой
Мадонна вернулась к Шону Пенну
Мадонна раздела 17-летнюю фанатку прямо на сцене