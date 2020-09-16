Мишустин и Головченко обсудили экономическое сотрудничество РФ и РБ

Анастасия Иванова

Глава правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщила в пресс-служба правительства РФ.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках Союзного государства.Ранее Мишустин во время встречи с Головченко констатировал снижение товарооборота между странами: за первое полугодие текущего года он сократился на 21%. По словам российского премьера, в 2019 году этот показатель составлял 35,5 млрд долларов. Российский премьер сообщил, что надеется на рост объемов торговли после отмены карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.