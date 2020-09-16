Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии Романом Головченко, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что 16 сентября состоялся телефонный разговор Мишустина с Головченко.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях", - говорится в сообщении.

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