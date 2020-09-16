На Банковой прокомментировали коррупционный скандал с депутатом Юрченко

Лидия Мартынова

В Офисе Президента называют решение народного депутата Александра Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа" уместным и рассчитывают на его сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро и Офисом Генпрокурора. Об этом заявили Офисе президента.Отмечается, что глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил Офису главы государства, что народный депутат Юрченко, в отношении которого в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии."Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - подчеркнули в ОП.В Офисе главы государства отметили, что курс на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до сих пор продолжается"."Еще 30 мая 2019 года, в первые недели после инаугурации, глава государства поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств. Из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась в течение пяти лет со дня создания этого органа. Благодаря политической воле нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ. Заработал и Высший антикоррупционный суд", - заявили в ОП.В Офисе Президента добавили, что такой подход демонстрирует, что Владимир Зеленский "не терпит коррупцию в любых ее проявлениях"."Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила ни для одного лица в государстве не было и не будет", - заверили в ОП.Как сообщалось, 13 сентября народный депутат Гео Лерос проинформировал в соцсети, что несколько дней тому назад НАБУ задержали на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".Лерос утверждал, что НАБУ собрало достаточно доказательств, и обвинил Генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что она якобы "блокирует санкцию" в отношении Юрченко.СМИ распространили комментарий Офиса Генпрокурора, в котором отмечалось, что эта информация "провокационного характера, Офис Генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ".Также СМИ сообщали, что помощнику депутата объявили подозрение.Генеральный прокурор Венедиктова 15 сентября во время выступления в парламенте заявила, что получила от Национального антикоррупционного бюро письмо с просьбой подписать сообщение о подозрении народному депутату Александру Юрченко. По словам Генпрокурора, она готова будет сообщить о подозрении нардепу, если будет достаточно оснований.