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На рынке появились бюджетные экскурсионные туры Анталья – Каппадокия

На рынке появились бюджетные экскурсионные туры Анталья – Каппадокия

У туроператора «Интурист» в продаже появилась новая версия экскурсионной программы «Золотое кольцо Турции» с прилетом на чартерах в Анталью. По сравнению с похожей программой из Стамбула на регулярных рейсах чартерные туры в Каппадокию стоят существенно дешевле при не менее интересном наполнении.

Напомним, еще в прошлом году «Интурист» предложил экскурсионную программу «Золотое кольцо Турции. Стамбул+Каппадокия» (8 дней/7 ночей) с перелетом на регулярных рейсах к точке старта программы. Эта программа вызвала интерес туристов не только своим наполнением, но и доступной стоимостью – напомним, что в Стамбул весь осенне-зимний сезон летали чартеры «Интуриста». В ней туристы следуют по маршруту – Стамбул – Бурса – Памуккале – Конья – Каппадокия – Анкара – Стамбул.

В текущем сезоне туроператор продолжает предлагать эту же версию программы, однако в связи с тем, что в Стамбул пока летают только регулярные рейсы в ограниченном объеме, стоимость ее уже выросла. По данным системы бронирования «Интуриста», цена на такой тур может доходить до 146 тыс. р. за двоих с перелетом.

В связи с высоким интересом туристов к путешествиям в Каппадокию осенью, туроператор решил поставить в продажу вариант «Золотого кольца Турции» с прилетом в Анталью – по более привлекательной цене, но с не менее интересным наполнением.

В пакетном варианте программа «Золотое кольцо Турции. Анталья+Каппадокия» (7 дней/6 ночей) предполагает перелет на чартерных рейсах до Антальи и путешествие по маршруту Анталья - Демре и Мира – Памуккале – Каппадокия – Анталья.  

Сейчас такой тур с перелетом и осмотром достопримечательностей Антальи, Памуккале и Каппадокии стоит у оператора от 50 755 р. на двоих (на завтраках) – таким образом, являясь одним из наиболее бюджетных на рынке вариантов недельных экскурсионных туров с посещением Каппадокии.  

Есть у «Интуриста» и доп. опции. Так, в расширенном варианте (8 дней/7 ночей) туристы могут еще один день полноценно отдохнуть в отеле у моря в Анталье. Стоимость подобной программы стартует от 55 000 руб. за тур на двоих с питанием завтрак + ужин (HB).

Заезды возможны в дни, различающиеся в зависимости от города вылета (например, для Москвы это пятница и суббота). В стоимость экскурсионных туров в Каппадокию с прилетом на чартерах в Анталью входит транспортное обслуживание, размещение в отелях 4* или 5* звезды на завтраках или полупансионе, русскоязычный профессиональный гид, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, туристическая страховка.

Подробнее информацию о турах «Анталья + Каппадокия» можно посмотреть здесь.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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