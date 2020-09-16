На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими боевиками

Анастасия Иванова

Глава Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константин Малофеев подал заявление в прокуратуру Москвы с требованием проверить экспозицию Третьяковской галереи, в частности выставку Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью».

На картинах Каллимы изображены террористы на привалах между боями с российскими солдатами.

Малофеев считает, что галерею необходимо привлечь к ответственности по статье «Оправдание терроризма».

«Местом восхваления террористов и разжигания ненависти стала государственная Третьяковская галерея. Напомню, там была выставлена картина, на которой изображен отдых чеченских боевиков. Подобное отношение к истории, культуре России нужно искоренять. Особенно если это происходит в уважаемом государственном учреждении, — заявил Малофеев.

Ранее сегодня, 16 сентября, Ассоциации ветеранов спецподразделений «Альфы» и «Вымпела» также осудили выставку.

«Мы сейчас вместе с ассоциацией „Альфы“ написали заявление о том, что в Третьяковской галерее открыта некая демонстрация картин, связанных с боевиками. Идет героизация и романтизация людей, которые убивали наших детей, которые взрывали Москву, взрывали Беслан и все остальное», — сообщил президент Ассоциации группы специального назначения «Вымпел» Валерий Попов.

Каллима признал в эфире телеканала «Россия-24», что его работы получились романтизированными, но он не хотел героизации, а «рисовал трагедию».