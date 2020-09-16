Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими боевиками

На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими боевиками

На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими боевиками

Глава Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Константин Малофеев подал заявление в прокуратуру Москвы с требованием проверить экспозицию Третьяковской галереи, в частности выставку Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью».

На картинах Каллимы изображены террористы на привалах между боями с российскими солдатами.

Малофеев считает, что галерею необходимо привлечь к ответственности по статье «Оправдание терроризма».

«Местом восхваления террористов и разжигания ненависти стала государственная Третьяковская галерея. Напомню, там была выставлена картина, на которой изображен отдых чеченских боевиков. Подобное отношение к истории, культуре России нужно искоренять. Особенно если это происходит в уважаемом государственном учреждении, — заявил Малофеев.

Ранее сегодня, 16 сентября, Ассоциации ветеранов спецподразделений «Альфы» и «Вымпела» также осудили выставку.

«Мы сейчас вместе с ассоциацией „Альфы“ написали заявление о том, что в Третьяковской галерее открыта некая демонстрация картин, связанных с боевиками. Идет героизация и романтизация людей, которые убивали наших детей, которые взрывали Москву, взрывали Беслан и все остальное», — сообщил президент Ассоциации группы специального назначения «Вымпел» Валерий Попов.

Каллима признал в эфире телеканала «Россия-24», что его работы получились романтизированными, но он не хотел героизации, а «рисовал трагедию».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши
Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши
Упс! Ви из BTS забыл застегнуть ширинку
Упс! Ви из BTS забыл застегнуть ширинку
Некультурно! Ви рассказал о привычке Чимина, когда он принимает душ
Некультурно! Ви рассказал о привычке Чимина, когда он принимает душ
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным морем
Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным
"Прикован к постели, лежит": СМИ сообщили о "тяжелейшем состоянии" Бориса Моисеева
"Прикован к постели, лежит": СМИ сообщили о "тяжелейшем состоянии"
На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими боевиками
На Третьяковку подали в прокуратуру из-за картины с чеченскими
Желудевые дятлы с интересом наблюдают за массовыми драками своих сородичей
Желудевые дятлы с интересом наблюдают за массовыми драками своих
Керамическая лабораторная посуда, ее свойства и преимущества
Керамическая лабораторная посуда, ее свойства и преимущества
"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на премьере фильма "Человек из Подольска"
"Кинотавр-2020": Марина Александрова, Виктория Исакова и другие на
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Объявлены даты проведения Международного фестиваля идей и технологий Rukami
Объявлены даты проведения Международного фестиваля идей и технологий
В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла
«Двуглавый орел» хочет восстановить память о казачестве
Третьяковка введет именные билеты на выставку Пинакотеки Ватикана для борьбы с перекупщиками
Шедевры Ватикана в Третьяковке: Пинакотека Ватикана картины, стоимость билетов, сроки выставки