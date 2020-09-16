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Названы пять важнейших изменений в ПДД

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Журнал "За рулем" обозначил пять наиболее важных изменений правил дорожного движения, которые содержатся в разработанном Минтрансом и ГИБДД новом проекте ПДД.

В первую очередь журнал указывает на невозможность для водителей останавливаться на "островке безопасности" - сейчас можно встать в этой зоне, если она не расположена перед пешеходным переходом и перед ней не установлен знак "Остановка запрещена". Вероятнее всего, после принятия поправок к ПДД автомобилисты окончательно лишатся этой возможности.

Вторым важным изменением станет смягчение требований к тонировке: минимальное значение светопропускания ветрового стекла будет равняться 70%, а не 75%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться. Третьим нововведением журналисты сочли возможность возить с собой любые аптечку и огнетушитель, а не только соответствующие ГОСТу Р 41.27 2001 года.

Еще одним важным изменением журналисты назвали введение правил езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электронные самокаты, сегвеи, а также роликовые коньки, скейтборды (в том числе электронные), гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения. В случае принятия поправок будет запрещена езда на СИМ в нетрезвом виде и установлена предельная скорость перемещения на подобных видах индивидуального транспорта (возможно, она будет ограничена 20 км/ч).

Замыкают топ-5 правила использования СИМ в соответствии с возрастом. Граждан планируется разделить на три возрастные категории: до семи лет, от семи до четырнадцати лет и после четырнадцати.

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По материалам: uposters.ru

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