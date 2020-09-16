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Некультурно! Ви рассказал о привычке Чимина, когда он принимает душ

Некультурно! Ви рассказал о привычке Чимина, когда он принимает душ

Участники южнокорейской к-поп группы BTS невероятно дружны между собой. За прошедшее десятилетие музыканты хорошо развили свою крепкую дружбу. Они открыто выражают привязанность друг к другу, поддерживают и оказывают моральную поддержку. Взаимоотношения между участниками коллектива и вправду часто поражают многих. И их связь со временем только продолжает укрепляться.


Но это не значит, что парни не могут рассказывать друг о друге интересные и пикантные факты. Например, Ви (V) и Чимин (Jimin) являются хорошими друзьями, но они не стесняются, когда дело доходит до «разоблачения» друг друга.


Во время одного из интервью участники BTS пожаловались, что Чимин везде оставляет свои сумки и банданы.

«Чимин, как правило, носит бандану, когда принимает душ. И он обычно оставляет их на полу в ванной. Когда он заканчивает принимать душ, мокрые повязки остаются валяться на полу»,

— посекретничал Ви.

Участники рассмеялись над этой «уникальной привычкой Чимина». Теперь парни из BTS часто дразнят айдола за это.

А какие необычные привычки у тебя?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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