Объявлены даты проведения Международного фестиваля идей и технологий Rukami

Лидия Мартынова

28-29 ноября состоится Международный фестиваль идей и технологий Rukami, сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие пройдет в гибридном формате на стыке онлайн- и офлайн-пространств.

Его цель – вовлечь детей и подростков в техническое творчество, создать сообщество молодых и талантливых специалистов будущего.

Участники смогут присоединиться к интерактивным мастер-классам ведущих отраслевых российских и зарубежных специалистов, услышать выступления популярных российских и зарубежных спикеров, пройти образовательные и предпринимательские квесты и т.д.

На сайте Rukami в дни фестиваля откроется трехмерная квест-платформа. Гости побывают в «городе будущего», объединившем цифровой и аналоговые миры.

В цифровом пространстве фестиваля каждый сможет увидеть жизнь и работу людей и мастерских других стран.

«Пандемия поставила перед нами уникальную задачу — сделать онлайн-коммуникации такими же качественными, глубокими и вовлекающими, как и офлайн. Ядро аудитории фестиваля Rukami — дети и подростки, которые интересуются технологиями и любят создавать новое. Чтобы вовлечь их в фестиваль, а главное, увлечь техническим творчеством, мы создаем игровой формат онлайн-мероприятия, где каждый не только найдет себя в понятной и дружественной среде, но и получит поддержку кумиров на пути к технологическим разработкам», — рассказывает руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО «РВК» Наталья Смелкова.

В офлайн-пространстве действие фестиваля развернется на десятках площадок по всему миру в рамках технологических кружков, ЦМИТов и детских технопарков. Гостей ждут прямые включения с российских площадок, эфиры и мастер-классы зарубежных экспертов, а также выставка уникальных разработок и изобретений участников конкурса Rukami-2020.

Участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации.