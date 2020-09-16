Ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники предложили в России
Сегодня, 06:40 Влада Некрасова
Смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается в России практически в два раза, а решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни. Об этом, как передает RT, говорится в письме руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
В нем предлагается ограничить продажу алкоголя в новогодние дни.
«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — указано в тексте обращения.
Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года. В Госдуме также поддержали эту идею.
По материалам: eadaily.com