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Ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники предложили в России

Ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники предложили в России

Смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается в России практически в два раза, а решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни. Об этом, как передает RT, говорится в письме руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В нем предлагается ограничить продажу алкоголя в новогодние дни.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — указано в тексте обращения.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года. В Госдуме также поддержали эту идею.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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