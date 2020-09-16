«Она еще приползёт» — DAVA и Ольга Бузова подтвердили расставание

Влада Некрасова

К сожалению, слухи вокруг Ольги Бузовой и рэпера DAVA подтвердились. В своих Инстаграм некогда самая счастливая пара дала понять, что они больше не вместе, любовь прошла, спустя год, не выдержав испытания карьерой. Первым на связь вышел в слезах и расстроенный DAVA и опубликовал в инстаграм:

«Теперь ты знаешь, что от них ожидать, не попадешься больше в эти лапы, конечно эта **** еще приползёт и очень быстро» — DAVA

Дальше на связь вышла Бузова и сообщила поклонникам: «Из-за нервов очень много происходит, я должна чувствовать вашу поддержку» — обратилась Ольга Бузова к фанатам.

Возможной причиной расставания стало участие Ольги Бузовой в новом сезоне «Ледникового периода» и возможный роман с фигуристом Дмитрием Соловьевым, в то время, как DAVA в последнее время не расстаётся с Филиппом Киркоровым.

DAVA не стал молчать и опубликовал stories другой трогательный пост, в котором подтвердил, что переживает один из самых сложных этапов в своей жизни:

Также фанаты заметили, что последнее время DAVA и Бузова не появляются в совместных постах и сторис, а контент снимают из разных квартир, а это лишний раз подтверждает, что влюбленные разбежались по разным квартирам. Фанаты не теряют надежды и оставляют трогательные сообщения:

Счастья ему с Ольгой! Мне бы хотелось что бы у них было все замечательно…

поклонница





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