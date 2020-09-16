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Отдых в 90% российских курортных отелях дешевле, чем за рубежом

Отдых в 90% российских курортных отелях дешевле, чем за рубежом

Всего 10% номерного фонда на российских курортах можно назвать «качественным». Именно в этом сегменте в сезоне 2020 г. наблюдался рост цен, которые зачастую оказывались выше, чем за рубежом.

Такие данные привел вице-президент АТОР, генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН на пресс-завтраке 16 сентября.

По его словам, наблюдавшийся в летнем сезоне 2020 г. рост цен на курортах юга России происходил только в этих 10% номерного фонда, где существовал дефицит мест. Речь идет об отелях, построенных не более 15 лет назад или прошедших реновацию.

По данным АЛЕАН, из оставшихся 90% номерного фонда 10% приходится на абсолютно устаревшие объекты, оставшиеся с эпохи СССР. Остальные 80% - т.н. частный сектор, включая гостиницы и гостевые дома до 100 номеров, оформленные как домовладения. В этом сегменте, как отметил г-н Уманский, не было дефицита мест и роста цен.

«Если сравнивать стоимость отдыха в 10% качественных отелей в России и стоимость отдыха за рубежом, мы проигрываем по цене», - сказал г-н Уманский.

«Тем не менее, в оставшейся части отелей - а их 90% - цены, безусловно, гораздо ниже, чем за рубежом», - подчеркнул генеральный директор АЛЕАН.

На рост цен и дефицит мест в качественных отелях, отметил г-н Уманский, наслоилась еще одна, не системная, а временная проблема - с сервисом.

«Пандемия повлияла на нехватку персонала в гостиницах Юга России. В некоторых отелях в буквальном смысле был острый дефицит рабочих рук. Это, безусловно, повлияло на качество сервиса», - отметил он.

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По материалам: atorus.ru

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