Падение внутреннего турпотока в 2020 году составит около 30%

Лидия Мартынова

При этом абсолютное большинство туристов, у которых отменились туры по России из-за пандемии, так или иначе получили свои деньги - в виде возвратов или отдыха.

Об этом заявил в ходе пресс-завтрака 16 сентября вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора АЛЕАН Илья Уманский.

По его оценкам, объем денежных средств, заплаченных туристами за летние туры, не состоявшиеся из-за пандемии, составляет до 10 млрд р.

«Благодаря усилиям Ростуризма, который сумел запустить летний сезон, абсолютное большинство этих денег так или иначе вернулись к плательщикам: либо в виде прямых возвратов, либо в виде перенесенных на новые даты туров», - подчеркнул г-н Уманский.

По оценкам генерального директора АЛЕАН, по итогам 2020 г. объемы внутреннего турпотока составят не более чем 70% от прошлогодних значений. Даже в южных регионах, на которые пришлось свыше 90% проданных туров (Крым, Сочи, Кавминводы, Анапа), падение загрузки в нынешнем сезоне составило от 8 до 33%.

В компании ожидают восстановление турпотока на курорты в 2021 г. «Сейчас идет довольно активно раннее бронирование российских курортов на лето 2021 года. Мы видим у себя прирост объемов до 80% год к году», - сообщил генеральный директор АЛЕАН

По данным АЛЕАН, средний чек тура в Краснодарский край этим летом колебался (в зависимости от курорта) в диапазоне от 65 до 79 тыс. р., в Крым - от 56 до 76 тыс. р, в Кавминводы - 74-77 тыс. р.