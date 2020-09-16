Первые кадры: Михаил Боярский упал в обморок во время вакцинации
Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники №39.
Михаил Боярский приехал в больницу, чтобы сделать прививку. 70-летний актер бодро зашел в кабинет, его состояние опасений ни у кого не вызвало. Медик стал ощупывать актера, но уже через пару секунд ему стало плохо. Михаил потерял равновесие, упал со стула и ударился головой о стену.
«Боярскому плохо, врача!»— раздался крик из кабинета.
Заведующая поликлиники тут же вбежала в кабинет и помогла актеру. Выяснилось, что у Боярского резко поднялось давление, когда врач нажал ему на лимфоузлы.
«Все в порядке уже, не переживайте»,— сообщили медики журналистам.
Сейчас жизни и здоровью актера ничего не угрожает. После обморока Боярский все равно решил привиться. Только после того, как медики убедились, что жизни и здоровью артисту ничего не угрожает, Боярскому сделали вакцинацию против гриппа.
«Как часто делаю прививку от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю»,— шутил Михаил Боярский после потери сознания.
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