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Первые кадры: Михаил Боярский упал в обморок во время вакцинации

Первые кадры: Михаил Боярский упал в обморок во время вакцинации

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники №39.


Михаил Боярский приехал в больницу, чтобы сделать прививку. 70-летний актер бодро зашел в кабинет, его состояние опасений ни у кого не вызвало. Медик стал ощупывать актера, но уже через пару секунд ему стало плохо. Михаил потерял равновесие, упал со стула и ударился головой о стену.


 «Боярскому плохо, врача!»

— раздался крик из кабинета.

Заведующая поликлиники тут же вбежала в кабинет и помогла актеру. Выяснилось, что у Боярского резко поднялось давление, когда врач нажал ему на лимфоузлы.

«Все в порядке уже, не переживайте»,

— сообщили медики журналистам.

Сейчас жизни и здоровью актера ничего не угрожает. После обморока Боярский все равно решил привиться. Только после того, как медики убедились, что жизни и здоровью артисту ничего не угрожает, Боярскому сделали вакцинацию против гриппа.

 «Как часто делаю прививку от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю»,

— шутил Михаил Боярский после потери сознания.

А ты уже сделал прививку?

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По материалам: popcake.tv

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