Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Сегодня, 10:10 Алексей Вольцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.
"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай, если Лукашенко власть в стране не удержит.
По материалам: ria.ru