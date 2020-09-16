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Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.


"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай, если Лукашенко власть в стране не удержит.

# Политика
По материалам: ria.ru

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