Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.





"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай, если Лукашенко власть в стране не удержит.