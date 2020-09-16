Песков: никаких решений о повышении акцизов не принималось

Лидия Мартынова

Никаких решений о повышении акцизов на алкоголь, табак не принималось, по этим вопросам ведётся экспертное обсуждение. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Никаких решений пока не принималось, разумеется Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в настоящее время идёт экспертное обсуждение. Министерство финансов, которое сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части. Он добавил, что «это совершенно нормальный процесс».

Ранее СМИ сообщили, что Министерство финансов предлагает повысить акцизы на табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов с 2021 года. По расчётам экспертов, цена на пачку сигарет станет выше примерно на 20 рублей.

Министр финансов Антон Силуанов 11 сентября заявил, что в России ужесточат контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции при помощи маркировки товаров.