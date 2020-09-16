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Петр Романов, Надежда Сысоева и другие звёзды на бранче фестиваля CHESS & JAZZ

Петр Романов, Надежда Сысоева и другие звёзды на бранче фестиваля CHESS & JAZZ

В особняке Royal Studio на Малой Ордынке прошел бранч от создателей фестиваля Chess & Jazz. Хэдлайнером сцены Harman Kardon стал Леван Горозия, который представил гостям новый альбом “Рассвет”, а гроссмейстер Сергей Карякин провел шахматный сеанс одновременной игры. Среди гостей были замечены Анжелика Тиманина, Петр Романов, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Ксюша Дукалис, Артем Кривда, Антон Лаврентьев, Надя Сысоева, Саша Жаркова и другие. 


13 сентября в особняке Royal Studio на Малой Ордынке состоялся интеллектуальный бранч от создателей фестиваля Chess & Jazz. Мероприятие прошло в формате традиционных университетских вечеринок студентов Лиги плюща. Все приглашенные по максимуму соблюли заявленный дресс-код: preppy style. 


День начался с сеанса одновременной игры от вице-чемпиона по шахматамам, гроссмейстера Сергея Карякина. В продолжение для гостей бранча устроили блиц-турнир. 

Хедлайнером сцены Harman Kardon стал Леван Горозия, который представил новый альбом “Рассвет”. Дополнили музыкальную часть российские джазовые исполнители, среди которых Moscow Ragtime Band, контрабасистка Дарья Чернакова, Даниил Никитин и трио 21 PM, Anatoly Ice + Iskra и Under Influence. Завершился бранч после полуночи танцами под DJ-сеты от Cофьи Мунтян, Hovo, NoMusicians и Глеба Андрианова. 

Среди гостей были замечены Константин Андрикополус и Ольга Цыпкина, Анжелика Тиманина, Петр Романов, Надежда Сысоева, Ксюша Дукалис, Артем Кривда, Федя и Василиса Гамалея, Саша Жаркова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, Антон Лаврентьев и Алина Островская, Сергей Карякин, Маша Цигаль, Артем Немов, Слава Киладзе, Лера Дергилева, Евгения Блазе, Александра Заватская, Никола Мельников и др. 


Валерия Дергилёва
Александра Жаркова
Маша Пигаль
Петр Романов
Надежда Сысоева
Артем Кривда

Приглашенных гостей у особняка встречал впечатляющий спортивный автомобиль — Porsche 718 Boxster S. Для искушенных знатоков Harman Kardon провели интеллектуальный квиз. Инновационный бренд Ploom представил стильное пространство, в котором гости смогли в формате индивидуальных презентаций познакомиться с полным ассортиментом устройств нагревания табака и узнать у экспертов всю информацию о продукте*. Идеальным дополнением воскресного бранча с жизнерадостной атмосферой, настроением лета праздника,  стал один из самых популярных коктейлей Aperol Spritz (Апероль Спритц), который входит в ТОП-10 мировых бестселлеров классических коктейлей 2019 г. по версии Drinks International.  В 2021 году c 23 по 24 июля пройдет третий по счету фестиваль Chess & Jazz

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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