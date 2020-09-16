Почему плохой урожай свеклы?

Алексей Вольцев

Вроде бы и выращивание свеклы простое, и сам овощ не требует кропотливого ухода, но многие огородники в конце сезона жалуются на плохой урожай. Почему не уродилась свекла и как это исправить?

Неграмотная посадка

Мелкие и волокнистые корнеплоды свекла часто дает из-за неправильной посадки.

Если свекла выращивается через рассаду, что практикуют в северных регионах, необходимо сеянцы располагать в просторных лунках и оставлять между ними шаг минимум 10 см. Так овощ вырастет гораздо крупнее.

При посеве семян между ними тоже оставляют около 10 см, чтобы ростки росли на просторе. Так и прореживать всходы не нужно будет, и растения будут гораздо крепче.





Недостаток питания

Свекла не требовательная к составу грунта культура, но на бедном, истощенном участке этот овощ не сможет дать хороший урожай. На выбранном участке еще с осени на бедном грунте необходимо при перекопке заделать ведро перегноя или хорошо вызревшего компоста на квадрат грядки.

Если участок не был подготовлен с осени и не заправлен удобрениями, надо весной разбросать по перекопанным грядкам по квадрату земли 50 г аммиачной селитры. Делают это примерно за три недели до посева.

Каждые две недели на протяжении всего сезона растения надо удобрять раствором селитры, который готовится из 20 г удобрения и 10 л воды.

Первую подкормку под свеклу проводят в фазе появления трех настоящих листочков. Далее удобряют каждые две недели под корень.

Еще свекла, как и практически все корнеплоды, очень любит калий. Можно поступить очень просто – между рядками опудрить землю сухой древесной золой, примерно расходуя стакан на квадрат участка. Зола – это природный источник калия.

Еще свекле для быстрого роста и крупных корнеплодов необходимо много натрия. Именно поэтому опытные огородники практикуют несколько раз за сезон полив свеклы соляным раствором. После соли корнеплоды не только будут намного вкуснее, но и будут намного лучше храниться в зиму. Солью поливают хотя бы два раза – в июне и затем в начале августа. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. л. обычной поваренной соли.

Неподходящий участок

И, наконец, хотя свекла и не требовательна к грунту, все же на кислой земле она даст очень бедный урожай. Поэтому кислую землю надо известковать еще с осени. Песчаный грунт подкисляют доломитовой мукой.

Весной уже почву не известкуют, так как доломитовая мука и известь начинают усваиваться только лишь спустя длительный промежуток времени.