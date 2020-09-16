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Под наблюдением из-за COVID-19 в России остаются более 223,6 тысячи человек

Под наблюдением из-за COVID-19 в России остаются более 223,6 тысячи человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В России свыше 223,6 тысячи граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новым коронавирусом COVID-19, заявили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 223 651 человек», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что всего в стране было проведено более 41,4 миллиона тестов на коронавирус. За сутки сделали около 301 тысячи исследований.

Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал «Парламентской газете», что пациенты, которые выздоровели от новой коронавирусной инфекции, могут быть заразны для других людей на протяжении длительного времени. Однако такие случаи скорее исключение, чем правило.

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По материалам: pnp.ru

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