Получив поддельные паспорта, доверчивые украинцы ехали в страны Евросоюза, не заподозрив подвоха

Влада Некрасова

Правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала и сбывала в Украине поддельные документы граждан ЕС. Напомним, на днях СБУ задержала группу злоумышленников, которые изготовили тысячи фальшивых документов для легализации иностранцев в нашей стране.

— В начале 2020 года сотрудники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции вышли на след группы лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых документов. В ее состав входили жители Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областей. Злоумышленники наладили схему производства и реализации на территории Украины поддельных документов, которые содержат защитные голографические элементы. Они изготавливали по заказу клиентов ID-карты — паспорта граждан Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии и водительские удостоверения. Цена — от 120−350 евро. Задаток — тысячу гривен — «клиенты» вносили на банковскую карту, остальные — наложенным платежом в почтовом отделении при получении товара, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. — Для поиска клиентов злоумышленники разместили в социальных сетях объявления об изготовлении необходимых документов и дальнейшее трудоустройство за рубежом.

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