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Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье

Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
. Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории Московской области, сообщила заместитель министра инвестиций, инноваций и науки региона Надежда Карисалова в рамках круглого стола Мособлдумы.

Согласно данным презентации, на сентябрь текущего года в Подмосковье зарегистрировано 337 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых задействовано порядка 1,2 миллиона сотрудников. По планам правительства к 2024 году стоит задача увеличить количество ПСП до 450 тысяч с целью трудоустройства до 1,4 миллиона человек.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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