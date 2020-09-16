Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье

Влада Некрасова

. Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории Московской области, сообщила заместитель министра инвестиций, инноваций и науки региона Надежда Карисалова в рамках круглого стола Мособлдумы.

Согласно данным презентации, на сентябрь текущего года в Подмосковье зарегистрировано 337 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых задействовано порядка 1,2 миллиона сотрудников. По планам правительства к 2024 году стоит задача увеличить количество ПСП до 450 тысяч с целью трудоустройства до 1,4 миллиона человек.