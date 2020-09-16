Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Влада Некрасова

Советник по национальной безопасности Аджит Довал во вторник покинул встречу советников по национальной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.

"На встрече советников по национальной безопасности государств-членов ШОС, устроенной председателем ШОС (Россия), пакистанский советник по национальной безопасности намеренно продемонстрировал вымышленную карту, которую недавно распространял Пакистан", - отметил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, которого цитирует сайт индийского внешнеполитического ведомства.