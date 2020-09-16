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Преимущества и применение металлической мебели

Металлическая мебель имеет множество преимуществ, которые делают ее популярной не только для предприятий, компаний, государственных учреждений, но и для офисных и жилых помещений.

Компания «Реванш СПБ», официальный сайт https://www.revansh-plus.ru/, осуществляет производство на металлической основе уже более 10 лет и за такой существенный промежуток времени смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет качественные и долговечные элементы интерьера по самым низким ценам от производителя.

Основные преимущества металлической мебели

Подбирая мебель, обязательно обратите внимание на изделия на металлической основе. Такая мебель более прочная и долговечная, чем элементы интерьера из других материалов, например, дерева, особенно, для ежедневного использования. Несмотря на то, что основой мебели является металлический каркас, полая структура изделия не делает слишком тяжелым, а иногда, такая мебель даже легче, чем деревянная. При этом металлическую мебель довольно легко перемещать с места на место, не опасаясь, что её можно повредить или поцарапать.

В определенных случаях металлическую мебель оснащают колесиками, что позволяет перемещать её без труда в любом направлении, что особенно актуально для медицинских учреждений или заведений общественного питания. Также стоит отметить, что металлическая мебель абсолютно не «боится» воды, в отличие от того же дерева, которое довольно быстро набухает от избыточной влаги.

Покупка металлической мебели – это вложение на долгие годы, так сказать, инвестиции, которые не теряют своей актуальности спустя даже длительное время. Металлические элементы довольно легко содержать в чистоте, не используя при этом пропиток или специальных чистящих средств. Все, что вам понадобится для уборки, это тряпка и вода с жидкостью для мытья посуды!

Металлическая мебель в квартирах

Металлическая мебель также все чаще встречается в наших домах. Металлические комоды интересных цветов идеально подходят для современного минималистичного интерьера. Шкафы уже давно зарекомендовали себя как практические изделия для прихожей, а тумбы широко используются как подставки под телевизоры и прочую бытовую технику.

Столы, стулья, скамейки и шезлонги на металлической основе можно смело ставить в саду, на террасе или на балконе, не беспокоясь о том, что им угрожает солнце или дождь. Такая мебель очень практична в своем доме, к тому же, ещё она пожаробезопасна.

# Дизайн и стиль

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