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"Прикован к постели, лежит": СМИ сообщили о "тяжелейшем состоянии" Бориса Моисеева

"Прикован к постели, лежит": СМИ сообщили о "тяжелейшем состоянии" Бориса Моисеева

Появилась свежая информация о здоровье 66-летнего Бориса Моисеева. Состояние эпатажного артиста в последнее время серьезно ухудшилась, сообщает "Собеседник".

Борис Моисеев перестал появляться на публике, перенеся инсульт 10 лет назад. Певец до сих пор не может оправиться от всех последствий болезни, из-за чего не выступает и не показывается на телевидении.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - рассказала телеэксперт и адвокат Тамара Пухова.

Как утверждает Пухова, Борис Моисеев испытывает финансовые проблемы, поскольку лишен источника заработка - певцу сейчас якобы не хватает денег даже на самое необходимое.

Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения. У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет

Адвокат не понимает, почему звездные друзья Бориса Моисеева не помогут ему в материальном плане.

"Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - отметила Пухова.

Андрей Разин виделся с Борисом Моисеевым больше года назад на съемках шоу Андрея Малахова. Тогда певец еще сносно общался, однако сейчас уже не способен это делать, утверждает продюсер "Ласкового мая".

К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается <...> Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил.

Как писал NEWSTES, ранее были раскрыты пенсии Пугачевой, Леонтьева, Моисеева и других российских звезд.

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По материалам: uposters.ru

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