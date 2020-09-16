"Прикован к постели, лежит": СМИ сообщили о "тяжелейшем состоянии" Бориса Моисеева
Появилась свежая информация о здоровье 66-летнего Бориса Моисеева. Состояние эпатажного артиста в последнее время серьезно ухудшилась, сообщает "Собеседник".
Борис Моисеев перестал появляться на публике, перенеся инсульт 10 лет назад. Певец до сих пор не может оправиться от всех последствий болезни, из-за чего не выступает и не показывается на телевидении.
"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - рассказала телеэксперт и адвокат Тамара Пухова.
Как утверждает Пухова, Борис Моисеев испытывает финансовые проблемы, поскольку лишен источника заработка - певцу сейчас якобы не хватает денег даже на самое необходимое.
Адвокат не понимает, почему звездные друзья Бориса Моисеева не помогут ему в материальном плане.
"Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - отметила Пухова.
Андрей Разин виделся с Борисом Моисеевым больше года назад на съемках шоу Андрея Малахова. Тогда певец еще сносно общался, однако сейчас уже не способен это делать, утверждает продюсер "Ласкового мая".
Как писал NEWSTES, ранее были раскрыты пенсии Пугачевой, Леонтьева, Моисеева и других российских звезд.