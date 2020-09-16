Проживающим за рубежом россиянам будет проще получить страховую пенсию

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Для выплаты страховой пенсии гражданину, который выезжает на постоянное жительство за рубеж, больше не надо предоставлять справку о постоянном месте жительства за пределами России. Такое постановление правительства вступает в силу 16 сентября.

Документ упростит получение страховых пенсий россиянам, которые живут за рубежом. Теперь им не нужно будет предоставлять в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, справку о постоянном месте жительства за пределами России.

Пенсионный фонд России выплачивает пенсии более 338 000 граждан, проживающих в 128 странах мира.

Напомним, страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

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