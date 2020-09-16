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Реестр турагентств обретает реальные черты

Реестр турагентств обретает реальные черты

В среду, 16 сентября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях в связи с введением единого федерального реестра турагентов. Ответственность за нарушение правил ведения реестра может появиться с 1 июля 2022 г.

Напомним, что законопроекты «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования турагентской деятельности)» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с введением единого федерального реестра турагентов» были внесены в Госдуму и одобрены Правительством РФ единым пакетом.

Первый законопроект был принят в первом чтении 12 мая 2020 г. Второй – 16 сентября 2020 г.

Законопроектами предусмотрено, что информацию о турагентах, с которыми были заключены договоры, будут подавать туроператоры.

«Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором в электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или посредством автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов», - говорится в законопроекте о внесении изменений в закон о туризме.

При этом ответственность по законопроектам о реестре турагентств появляется как у турагентов, так и туроператоров.


ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ ТУРОПЕРАТОРЫ

Сведения о наличии договора между туроператором и турагентом, которому туроператор поручает продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе с указанием сферы туризма, в которой поручается продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора, а также с указанием на возможность (невозможность) заключения турагентом договора с субагентом, формируются туроператором в реестре турагентов самостоятельно в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения такого договора.

Передача полномочий по продвижению и реализации туристского продукта от субагента иному субагенту осуществляется при условии подтверждения туроператором в реестре турагентов права такого субагента на осуществление продвижения и реализации туристского продукта, сформированного туроператором.

Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором в электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или посредством автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов.


ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ

Законопроект, вносящий изменения в КоАП предполагает, что невнесение сведений о турагентах в единый федеральный реестр турагентов либо внесение таких сведений с нарушением установленного законодательством порядка, а также предоставление в реестр турагентов недостоверных сведений влечет за собой штраф.

Размер штрафа для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. р., для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. р.


ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ТУРАГЕНТ

Турагент также может вносить сведения в реестр. В частности сведения о наличии договора между турагентом и субагентом, которому турагент передает поручение по продвижению и реализации туристского продукта, в том числе с указанием сферы туризма, в которой поручается продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора, а также с указанием на возможность (невозможность) заключения субагентом договора с иным субагентом, формируются турагентом в реестре турагентов самостоятельно в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения такого договора..


ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ТУРАГЕНТА

Лицо не может вести турагентскую деятельность, если сведения о нем отсутствуют в реестре турагентов. Штраф за это нарушение для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. р; для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. р.; для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. р.

Также штрафуется осуществление турагентом деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между таким турагентом и туроператором, сформировавшим данный туристский продукт, договора на продвижение и реализацию туристского продукта.

Размер штрафа для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. р.; для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. р.

Также штраф предусмотрен за передачу исполнения поручения туроператора по продвижению и реализации туристского продукта турагентом лицу, осуществляющему турагентскую деятельность и не включенному в реестр турагентов, либо без внесения в реестр турагентов сведений о наличии договора субагентирования, субкомиссии, заключенного между таким лицом и турагентом, или договора иного правового вида, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора без его (туроператора) поручения.

Размер штрафа для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. р.; для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. р.

Если проект будет принят в нынешнем виде, штрафовать за нарушение правил ведения реестра будут уже с 1 июля 2022 г.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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