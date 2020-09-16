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Рейтинг доверия Путина в развитых странах выше, чем у Трампа

Рейтинг доверия Путина в развитых странах выше, чем у Трампа

Президент России Владимир Путин обогнал американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия, который составлялся по результатам опроса жителей 13 развитых стран мира. Результаты исследования приводит Pew Research Center из Вашингтона.

Отмечается, что высказать свое мнение о международной политике лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая предложили гражданам Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии.

Выяснилось, что больше всего доверие вызывает политика канцлера Германии Ангелы Меркель, которой доверяют 76% опрошенных. Президенту Франции Эммануэлю Макрону доверяет 64%, «бронза» у премьера Великобритании Борис Джонсона (48%). Владимир Путин расположился на четвертом месте с 23%, китайскому лидеру Си Цзьньпину доверяют 19%, а Трамп оказался на последнем месте с результатом в 16%.

«Опрошенная общественность также относится к Трампу более негативно, чем к другим мировым лидерам», — говорится в исследовании.

Там также отмечается, что за Трампа активно высказывались жители Европы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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