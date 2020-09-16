Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального
Письмо с вопросами по ситуации с отравлением блогера Алексея Навального направлено постоянным представительством России при Евросоюзе в Европарламент. Как указывается в письме, в деле есть ряд нестыковок, которые и просят объяснить.
В частности, Россию интересует мнение европейских дипломатов о том, были ли у Москвы какие-то основания для предполагаемого отравления Навального «Новичком» в российском городе с полумиллионным населением, а «затем сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и отпустить для дальнейшего лечения в Германию, где „новичок“ может быть идентифицирован?».
Постпредство также напоминает, что фактический уровень популярности оппозиционера достигает 2%. В связи с этим возникает второй вопрос — «Какова была причина для российских властей отравить Алексея Навального?».
Также Россию интересует, почему немецкое правительство так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа.
Другие вопросы касаются предпринятых Германией мер безопасности и отсутствия заключения экспертов.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости во встрече Владимира Путина или представителей администрации с Алексеем Навальным в случае его возвращения в Россию. Песков при этом отметил, что Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло с Навальным. Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного, но от Берлина пока нет ответа, отметил спикер Кремля.