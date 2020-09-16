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Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального

Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального

Письмо с вопросами по ситуации с отравлением блогера Алексея Навального направлено постоянным представительством России при Евросоюзе в Европарламент. Как указывается в письме, в деле есть ряд нестыковок, которые и просят объяснить.

В частности, Россию интересует мнение европейских дипломатов о том, были ли у Москвы какие-то основания для предполагаемого отравления Навального «Новичком» в российском городе с полумиллионным населением, а «затем сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и отпустить для дальнейшего лечения в Германию, где „новичок“ может быть идентифицирован?».

Постпредство также напоминает, что фактический уровень популярности оппозиционера достигает 2%. В связи с этим возникает второй вопрос — «Какова была причина для российских властей отравить Алексея Навального?».

Также Россию интересует, почему немецкое правительство так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа.

«Было ли совпадением, что в то же самое время некоторые из лиц, сопровождавших господина Навального в его поездке в Сибирь, сразу же после инцидента покинули Россию и уехали в Германию? Почему немецкие врачи из больницы „Шарите“ уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологическом анализе и диагнозе господина Навального? Почему заявляется, что военный химический нервно-паралитический агент группы „Новичок „был разработан Советским Союзом, а затем Россией, пренебрегая тем, что в течение ряда лет специалисты западных государств и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, относящиеся к группе“ Новичок“? Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение указанных химических веществ», — говорится в послании.

Другие вопросы касаются предпринятых Германией мер безопасности и отсутствия заключения экспертов.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости во встрече Владимира Путина или представителей администрации с Алексеем Навальным в случае его возвращения в Россию. Песков при этом отметил, что Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло с Навальным. Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного, но от Берлина пока нет ответа, отметил спикер Кремля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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