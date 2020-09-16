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Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по экономике

Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по экономике

Стали известны итоги III Международной олимпиады по экономике, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Она проходила в Казахстане с 7 по 13 сентября. В ней приняли участие школьники из 29 стран мира – победители национальных олимпиад. Мероприятие в этом году проходило в онлайн-формате. Участники выполняли задания по экономике, финансовой грамотности и бизнесу. Также в программу вошли лекции и развлекательные мероприятия.

Абсолютным победителем и обладателем золотой медали стал москвич Александр Луценко из лицея Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Золото также получили Алина Тимошкина из лицея «Вторая школа» и Михаил Жохов из лицея НИУ ВШЭ. Вместе с ними в сборную России вошли старшеклассники из Московской области и Чувашской Республики. Вместе они завоевали три золотые и две бронзовые медали, а также взяли третье место в командном зачете.

В этом году руководителями сборной стали преподаватель Центра педагогического мастерства Екатерина Ветрова и ассистент кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ольга Клачкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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