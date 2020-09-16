Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по экономике

Влада Некрасова

Стали известны итоги III Международной олимпиады по экономике, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Она проходила в Казахстане с 7 по 13 сентября. В ней приняли участие школьники из 29 стран мира – победители национальных олимпиад. Мероприятие в этом году проходило в онлайн-формате. Участники выполняли задания по экономике, финансовой грамотности и бизнесу. Также в программу вошли лекции и развлекательные мероприятия.

Абсолютным победителем и обладателем золотой медали стал москвич Александр Луценко из лицея Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Золото также получили Алина Тимошкина из лицея «Вторая школа» и Михаил Жохов из лицея НИУ ВШЭ. Вместе с ними в сборную России вошли старшеклассники из Московской области и Чувашской Республики. Вместе они завоевали три золотые и две бронзовые медали, а также взяли третье место в командном зачете.

В этом году руководителями сборной стали преподаватель Центра педагогического мастерства Екатерина Ветрова и ассистент кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ольга Клачкова.