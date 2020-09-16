Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным морем
"Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - уточняется в сообщении.
Известно, что для опознавания воздушной цели и ее перехвата около госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. После разворота иностранного самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщается, что нарушения госграницы России самолетом ВВС Великобритании не допущено.
сообщило, что Су-27 взлетал на "перехват" разведчиков Британии и США над Черным морем.