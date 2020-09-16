Российский Су-27 убедил развернуться разведчик Британии над Черным морем

Анастасия Иванова

Истребитель Су-27 поднимался в воздух в среду после обнаружения самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - уточняется в сообщении.

Известно, что для опознавания воздушной цели и ее перехвата около госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. После разворота иностранного самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщается, что нарушения госграницы России самолетом ВВС Великобритании не допущено.

сообщило, что Су-27 взлетал на "перехват" разведчиков Британии и США над Черным морем.