Школьникам Москвы расскажут об основах судомоделирования и морского дела

Лидия Мартынова

Школьникам Москвы расскажут об основах судомоделирования и морского дела, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Морской центр имени Петра Великого запускает новый цикл онлайн-лекций, в рамках которого офицеры морского флота расскажут о судовождении и парусном мастерстве, оснащении кораблей и о значимых исторических событиях. Кроме того, ученики узнают, как астрономия связана с морским делом и познакомятся с особенностями навигации. Знания пригодятся школьникам на уроках истории и географии. Курс продлится три месяца.

«Программа проекта «Морская сажень» рассчитана на детей разного возраста. Акцент сделан на патриотическом воспитании: ребята углубленно изучат историю страны и морского флота. Занятия пройдут в интерактивном формате. Они предполагают участие в онлайн-викторинах и выполнение домашних работ. В будущем мы планируем совмещать очное и заочное обучение, чтобы каждый школьник имел возможность выбрать удобный для него формат занятий», - сообщил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.