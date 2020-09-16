Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат

Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Девелоперская компания ФСК переведет головной офис в бизнес-центр Midland Plaza на Арбате в Москве.

Как сообщила пресс-служба застройщика, ФСК арендовала на пять лет 3,2 тысячи квадратных метров у оператора сервисных офисов Space 1. Сейчас штаб-квартира застройщика находится в особняке на Мясницкой улице.

"Закрытые кабинетные пространства порой создают ненужные барьеры, в том числе и в коммуникациях. Я решил, что наиболее подходящим форматом для решения этой задачи станет современный офис в формате опенспейс", - приводятся в сообщении слова президента ФСК Владимира Воронина.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году девелопер приобрел ДСК-1, став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.


O1 Properties, одним из крупнейших владельцев традиционных офисов класса А в Москве. В общей сложности под управлением компании находится более 46 тысяч квадратных метров.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»
17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

«Яндекс»купит площадку под офис за 145 млн долларов
Москвичи вложили 612 млрд рублей в строительство жилья
Лондонская шта-квартира Apple разместится в здании бывшей угольной станции
Walmart строит новый офис в Арканзасе