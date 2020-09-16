Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат

Алексей Вольцев

Девелоперская компания ФСК переведет головной офис в бизнес-центр Midland Plaza на Арбате в Москве.

Как сообщила пресс-служба застройщика, ФСК арендовала на пять лет 3,2 тысячи квадратных метров у оператора сервисных офисов Space 1. Сейчас штаб-квартира застройщика находится в особняке на Мясницкой улице.

"Закрытые кабинетные пространства порой создают ненужные барьеры, в том числе и в коммуникациях. Я решил, что наиболее подходящим форматом для решения этой задачи станет современный офис в формате опенспейс", - приводятся в сообщении слова президента ФСК Владимира Воронина.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году девелопер приобрел ДСК-1, став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.

O1 Properties, одним из крупнейших владельцев традиционных офисов класса А в Москве. В общей сложности под управлением компании находится более 46 тысяч квадратных метров.