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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили России

Эксперты компании "АльфаСтрахование" назвали самые популярные среди угонщиков марки автомобилей в России. Исследование проводилось по базе данных "АльфаСтрахования" по выборке машин, угнанных весной и летом 2020 года.

Как сообщает газета "Известия", самой угоняемой машиной стала Toyota RAV14, ее доля составляет 14%. С минимальным отставанием в 1% за ней следует Toyota Camry. Наконец, тройку замыкает Hyundai Solaris (5% угонов). В первую пятерку также вошли Hyundai Tucson и Kia Sportage (тоже по 5%).

Согласно статистике, в первую десятку попали еще три модели марки Kia – Rio, Ceed и Sorento, а также Lexus RX300. Отечественных машин в рейтинге нет.

Ruposters писал, что две модели, разработанные в СССР и производившиеся в России, попали в рейтинг "долгожителей" британского журнала Autocar.

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По материалам: uposters.ru

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